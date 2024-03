Mistrzostwo Polski wymyka się Śląskowi. “Czujemy niedosyt”

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jacek Magiera

Śląsk Wrocław w tym roku nie rozpieszcza swoich kibiców

Wojskowi w sobotni wieczór tylko podzielili się punktami z Piastem Gliwice

Na temat potyczki z ekipą Aleksandara Vukovicia wypowiedział się trener Jacek Magiera

Jacek Magiera po spotkaniu Piast – Śląsk

Śląsk Wrocław po sobotnim remisie z Piastem Gliwice jest już od trzech spotkań bez wygranej. Po zakończeniu rywalizacji swojego rozczarowania takim obrotem wydarzeń nie ukrywał szkoleniowiec WKS-u.

– Inaczej mówiłoby się, gdybyśmy w takich okolicznościach wyrównali. W tym meczu jednak prowadziliśmy, odwróciliśmy wynik, więc na pewno jest duży niedosyt. Samopoczucie mogło być zupełnie inne – mówił Jacek Magiera na pomeczowej konferencji prasowej cytowanej na platformie X przez dziennikarza Karola Bugajskiego z Przeglądu Sportowego Onet.

– Druga połowa była w naszym wykonaniu zdecydowanie lepsza – pod kątem szans i grania w piłkę. Mecz otworzył się po 60.minucie, pojawiły się duże przestrzenie, wymiana ciosów, to był dobry moment naszej gry – kontynuował trener Śląska.

– Szanujemy ten punkt, bo to bardzo trudny teren, tu zawsze się ciężko grało. Piast jest na miejscu nieadekwatnym do umiejętności, to półfinalista PP. Zadowolony byłbym jednak po zwycięstwie – rzekł Magiera.

Po kilku spotkaniach bez trafienia przełamał się Erik Exposito. Na temat występu Hiszpana trenera wrocławskiej ekipy tez się wypowiedział. – Dobry występ Erika Exposito, przełamanie, duży wpływ na naszą ofensywę. Jestem zadowolony z tego, że strzelił gola numer jeden w tym roku – rzekł opiekun Wojskowych.

