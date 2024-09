Lech Poznań podał informacje na temat Mikaela Ishaka

Lech Poznań opublikował raport zdrowotny zawodników. Do pełnych treningów wrócił Mikael Ishak i będzie do dyspozycji trenera w czwartkowym meczu Fortuna Pucharu Polski.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Dobre wieści dla Lecha. Ishak trenuje przed meczem Pucharu Polski

Lech Poznań w zeszłą niedzielę odniósł skromne zwycięstwo nad Śląskiem Wrocław (1:0) w 9. kolejce PKO Ekstraklasy po trafieniu Filipa Szymczaka. W kadrze meczowej nie znalazł się Mikael Ishak, który na jednym z treningów doznał lekkiego urazu. Okazuje się, że szwedzki napastnik wrócił już do pełnej sprawności.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Ekstraklasą

– Od wtorku uczestniczy już w zajęciach z resztą drużyny. Wygląda to wszystko dobrze, ale nie mam pewności, czy weźmie udział w najbliższym spotkaniu, myślę, że poczekamy z tym do niedzieli. Jest jednak gotowy, by znowu grać – powiedział Niels Frederiksen. Ishak w siedmiu meczach tego sezonu strzelił pięć goli.

Kolejorz w czwartek zmierzy się z Resovią Rzeszów w 1. rundzie Fortuna Pucharu Polski. W pucharowym spotkaniu na pewno nie zagrają Elias Andersson, Daniel Hakans oraz Filip Dagerstal, którzy nie pojechali z drużyną na Podkarpacie. Pierwszy w wymienionych piłkarzy ma problem z piętą.

Duński szkoleniowiec przekazał również pozytywne wieści odnośnie Antoniego Kozubala. 20-latek w meczu ze Śląskiem został uderzony w okolice oka i wylądował w szpitalu. – Na szczęście, okazało się, że nie jest to nic poważnego. Trenuje normalnie i będzie gotowy już na czwartek – dodał Frederiksen. Lechici są na czele tabeli PKO Ekstraklasy z dorobkiem 22 punktów.