Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Patryk Klimala

Śląsk nie chce już Klimali

Patryk Klimala przychodził do jako piłkarz, który miał w jakiś sposób być alternatywą dla Erika Exposito, który szykował się powoli do odejścia z klubu. 25-letni napastnik dołączył wówczas do ekipy Jacka Magiery bo bardzo przeciętnym, a nawet słabym okresie w Hapoelu Beer Sheva. W Śląsku miał się odbudować, ale zamiast tego jego kariera popadła w jeszcze większy marazm.

Klimala bardzo długo czekał na pierwszą szansę w zespole, a to za sprawą m.in. przepisów, które po wybuchu wojny przez UEFA nie były do końca precyzyjne. Jednak gdy już się doczekał, to jego gra była daleka od ideału. Co więcej, trudno powiedzieć, że wyróżniał się on czymkolwiek na tle rywali. Do annałów historii Ekstraklasy przeszło już jego pudło z meczu z Ruchem Chorzów, po którym prawdziwej szansy już nie dostał. I być może jej już nie dostanie, bowiem jak przekazał Krzysztof Marciniak z “Canal+” na antenie “Meczyków”, Śląsk chce rozwiązać umowę z napastnikiem. Ta obowiązuje jednak do końca czerwca 2027 roku.

– Sparing Śląska z KS Brzegiem Dolnym był meczem, który przelał czarę goryczy w przypadku Patryka Klimali. Słyszałem od obserwatorów tego meczu, że Klimala wyglądał koszmarnie na tle drużyny z czwartej ligi. Nie wygrywał pojedynków, dał się wyprzedzać. Dochodzą do mnie słuchy, że idzie to w kierunku rozwiązania kontraktu – powiedział dziennikarz na antenie kanału “Meczyki.pl”.

