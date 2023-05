Utrzymał klub w Ekstraklasie. Jego umowa przedłużona o kolejny sezon?

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Kuzera - Korona Kielce

Kamil Kuzera dokonał wielkiego osiągnięcia utrzymując Koronę Kielce w Ekstraklasie

Szkoleniowiec zastał klub w dramatycznej sytuacji w tabeli

Teraz, dzięki utrzymaniu w lidze jego umowa została przedłużona

Korona Kielce utrzymana. Kuzera zostanie?

Kamil Kuzera podejmując pracę w Koronie Kielce stanął przed niezwykle trudnym zadaniem. Objął bowiem klub, który po pierwszych miesiącach sezonu był na ostatnim miejscu w tabeli i zdaniem wielu, pewnie zmierzał do 1. ligi. Jednak począwszy od zimowych przygotowań udało się diametralnie odmienić sytuację kielczan. Dzięki zmianie organizacji gry i kapitalnej formie na własnym stadionie, “Scyzory” finalnie utrzymały się w PKO Ekstraklasie.

Po wywalczeniu utrzymania kontrakt Kamila Kuzery z @Korona_Kielce automatycznie się przedłużył do końca czerwca 2024 roku.



Być może już ta informacja była, nie wykluczam tego, aczkolwiek ja nie widziałem. @sportpl — Kuba Seweryn (@KubaSeweryn) May 30, 2023

Teraz, jak informuje Jakub Seweryn z portalu sport.pl, umowa ze szkoleniowiec została przedłużona. Co ciekawe stało się tak z automatu, dzięki klauzuli, która pozwalała tego dokonać wraz z utrzymaniem Korony w elicie. To oznacza, że młody szkoleniowiec pozostanie związany kontraktem z klubem do czerwca 2024 roku.

