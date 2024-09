Trener Motoru po porażce z Legią. “Musimy wyciągnąć wnioski”

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Mateusz Stolarski: Niezła chwila poniosła nas na tyle, że straciliśmy kontrolę nad fazami przejściowymi

W niedzielnym spotkaniu 7. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy Motor Lublin pojechał na Łazienkowską, gdzie zmierzył się z miejscową Legią Warszawa. Beniaminek znakomicie rozpoczął spotkanie, wychodząc na prowadzenie w 9. Minucie, ale gospodarze szybko doszli do głosu. Finalnie starcie zakończyło się zwycięstwem drużyny prowadzonej przez Goncalo Feio rezultatem aż 5:2.

W pomeczowej konferencji prasowej z obozu Motoru Lublin pojawił się oczywiście Mateusz Stolarski. Szkoleniowiec beniaminka przyznał, że jego podopieczni stracili kontrolę nad meczem, po tym jak poniosła ich dobra chwila. Trener dodał również, że cały zespół musi wyciągnąć wnioski ze starcia na Łazienkowskiej.

– Czuliśmy, że idziemy w dobrym kierunku. To był podobny moment do pierwszego spotkania z Rakowem. Niezła chwila poniosła nas na tyle, że straciliśmy kontrolę nad fazami przejściowymi i dopuściliśmy Legię do tego, by kreowała sytuacje w taki sposób. Potem gospodarze przejęli inicjatywę. Stracony gol i drugi rzut karny, sprokurowany przez nas, spowodował, że stołeczna drużyna schodziła na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem – powiedział Mateusz Stolarski, cytowany przez portal „legia.net”.

– Reasumując: w niedzielę wygrał zespół lepszy. Legia bardziej zasłużyła na zwycięstwo. Musimy wyciągnąć wnioski – najważniejsze jest to, by nie dać się ponieść swojemu momentowi, grając przeciwko czołowym klubom w Polsce. Chodzi o to, by doceniać go i by mógł on trwać jak najdłużej. Chciałbym potraktować to jako lekcję dla naszej drużyny – dodał szkoleniowiec Motoru Lublin.

Sprawdź także: Flick wlał nowe życie w Barcelonę. Ogromne pochwały dla Niemca