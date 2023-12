IMAGO / Łukasz Skwiot / Newspix Na zdjęciu: Jacek Magiera

Śląsk pokonał w piątek Zagłębie

Wrocławianie przerwę zimową spędzą na pierwszym miejscu w tabeli

Magiera podsumował znakomitą rundę Śląska

Magiera szczęśliwy po kolejnym zwycięstwie

Śląsk Wrocław jest rewelacją tego sezonu PKO Ekstraklasy. W poprzedniej kampanii wrocławianie znajdowali się w dolnej części tabeli. Obecnie kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa i zasłużenie są liderem rozgywek.

– Cieszymy się bardzo ze zwycięstwa. Wolałbym mówić o całej świetnej rundzie niż tylko dzisiejszym meczu. Pierwsza połowa dla Zagłębia, druga dla nas i to my mamy wygraną. Cały ten sezon dla Śląska jest bardzo dobry. Drużyna pokazuje jedność, determinację i skupienie na tym, co ma robić – mówił po piątkowym pojedynku Jacek Magiera cytowany przez oficjalny serwis klubu.

– Mecz był bardzo trudny. Mieliśmy swój plan na to spotkanie. Zagłębie zepchnęło nas w pierwszej połowie. W przerwie merytoryczna rozmowa i zmiana na ustawienie 5-4-1. Przejęliśmy kontrolę i przeprowadziliśmy kilka skutecznych kontr. Dwie zakończone golami. Mogły wpaść kolejne bramki. To 16. mecz z rzędu bez porażki – dodał szkoleniowiec Śląska Wrocław.

Piłkarze z Wrocławia do treningów wrócą 10 stycznia. Kolejnym ligowym rywalem Śląska będzie Pogoń Szczecin. Mecz odbędzie się w lutym przyszłego roku.

