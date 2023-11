PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Legia przegrywała już 0:2 w meczu z Wartą

Wojskowi po golach Muciego i Joseu zdołali doprowadzić do wyrównania

Drugi remis z rzędu Legii w PKO Ekstraklasie

Podział punktów w meczu Legii z Wartą

Legia Warszawa od mocnego uderzenia rozpoczęła mecz z Wartą Poznań, ale to goście mogli cieszyć się z pierwszego gola w tym pojedynku. Legioniści zostali zaskoczeni już 7. minucie meczu, a na listę strzelców wpisał się Prikryl.

PRIKRYL! Tobiasz wybija piłkę przed siebie, co piłkarz gości kapitalnie wykorzystał i Warta szybko prowadzi w Warszawie! ⚽



Po tym golu Warta cofnęła się do defensywy i czekała na swoje okazje. Legia atakowała, ale nie potrafiła sforsować solidnej obrony rywala. Tymczasem goście niespodziewanie podwyższyli 2:0. W 40. minucie rzut karny wykorzystał Eppel.

Po weryfikacji VAR mamy rzut karny dla Warty, który Eppel zamienia na gola – Warta prowadzi już 2:0 z Legią! 👀



Gdy wydawało się, że obie drużyny zejdą do szatni przy wyniku 0:2, Legia zdobyła bramkę kontaktową w piątej minucie doliczonego czasu gry. Arbiter znów podyktował “jedenastkę”, którą na gola zamienił Josue.

Kolejny karny, kolejny gol! Tym razem do siatki trafia Josue i przed przerwą zmniejsza stratę Legii ⚽



Po zmianie stron gospodarze ruszyli do jeszcze intensywniejszych ataków. Legia uparcie dążyła do wyrównania i to jej się udało w 63. minucie, a na listę strzelców wpisał się Muci.

GOL! Muci strzela wyrównującą bramkę i walka o wygraną w ostatnich minutach zapowiada się kapitalnie 🔥



W końcowej fazie mecz nieco się wyrównał. Gospodarze zwolnili grę i bardziej szanowali futbolówkę. Warta tylko sporadycznie próbowała przedostawać się na połowę rywala, przez co pojedynek stracił na jakości. Starcie ostatecznie zakończyło się wynikiem 2:2.

