fot. Pressfocus Na zdjęciu: Paweł Wszołek

Legia przedłuży umowy Wszołka i Jędrzejczyka?

Legia Warszawa zażegnała kryzys z początku sezonu, a ostatnie udane tygodnie sprawiają, że w klubie z optymizmem patrzy się na najbliższą przyszłość. Zespół Goncalo Feio chce walczyć o mistrzostwo Polski, a w dodatku jest już pewny awansu do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Wciąż pozostaje także w grze o Puchar Polski.

Przy okazji czwartkowego meczu z Dinamem Mińsk dyrektor sportowy Jacek Zieliński wypowiedział się na temat sytuacji kontraktowej i przyszłości niektórych piłkarzy Legii Warszawa. Ryoya Morishita jest wypożyczony tylko do końca roku, ale Feio bardzo chce go zatrzymać, a Legia zapewniła sobie opcję pierwokupu. Podobnie wygląda sytuacja Rubena Vinagre, który pozostanie w Warszawie przynajmniej do końca sezonu. Stołeczny klub planuje zatrzymać obu tych piłkarzy na dłużej.

W przyszłym roku wygasają również kontrakty weteranów – Rafała Augustyniaka, Pawła Wszołka oraz Artura Jędrzejczyka. W przypadku tego pierwszego Legia jest zabezpieczona zapisem o możliwości przedłużenia umowy. Zieliński zdradza, że działacze Legii niebawem rozpoczną rozmowy z Wszołkiem. Wydaje się, że w zespole pozostanie także Jędrzejczyk, który dalej jest przydatnym zawodnikiem.

Wojskowi nie chcą także stracić 19-letniego Wojciecha Urbańskiego, na którego Feio w tym sezonie mocniej postawił. Klub zamierza dogadać się w sprawie długoterminowej współpracy.