Legia Warszawa traci kluczowego zawodnika. Wiemy, ile potrwa przerwa

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa i Goncalo Feio

Luquinhas nie zagra przez dwa miesiące

Legia Warszawa przebywa na zgrupowaniu w hiszpańskiej miejscowości Olivia Nova. Luquinhas nabawił się podczas indywidualnego treningu kontuzji łyski. Jak relacjonował portal Legia.net, 28-latek poczuł ostry ból w prawej nodze, co zmusiło go do przerwania zajęć. Okazuje się, że piłkarz jest już po badaniach.

WIDEO: Legia Warszawa – podsumowanie rundy jesiennej

Brazylijski skrzydłowy będzie musiał pauzować aż 8 tygodni. To oznacza, że powrót zawodnika jest przewidywany na połowę marca. Tymczasem podopieczni Goncalo Feio przygotowują się do intensywnej rundy wiosennej, w której zmierzą się w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy, a już 2 lutego rozpoczną ligowe zmagania meczem z Koroną Kielce w ramach 19. kolejki PKO Ekstraklasy.

Luquinhas latem ubiegłego roku trafił do stołecznego klubu na zasadzie wypożyczenia z brazylijskiej Fortalezy, które potrwa do końca sezonu 2024/2025. Klub z Łazienkowskiej zabezpieczył sobie możliwość pierwokupu zawodnika. Warto przypomnieć, że brazylijski skrzydłowy reprezentował już barwy Legii w latach 2019–2022. Łącznie w warszawskim zespole rozgrał 141 meczów, w których strzelił 19 goli i zanotował 21 asyst.