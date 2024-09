Legia Warszawa zmieni trenera? Są nowe informacje

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Nie ma mowy o zwolnieniu Goncalo Feio

W minioną sobotę Legia Warszawa zremisowała z Górnikiem Zabrze (1:1) w 10. kolejce PKO Ekstraklasy, co stanowiło małe pocieszenie po serii niekorzystnych wyników. Wcześniej Wojskowi ponieśli porażki z Pogonią Szczecin oraz Rakowem Częstochowa, obie zakończone identycznym wynikiem (0:1). Stołeczny zespół przygotowuje się teraz do rywalizacji z Realem Betis w pierwszej kolejce Ligi Konferencji. Mecz przy Łazienkowskiej z hiszpańską ekipą odbędzie się w najbliższy czwartek (3 października) o godzinie 18:45.

W mediach pojawiły się pogłoski, że niebawem pracę w Legii straci Goncalo Feio. W serwisie “TVP Sport” czytamy, że włodarze klubu rozglądają się za następcą 34-letniego Portugalczyka. Tymczasem portal Legia.net wyraźnie twierdzi, że nie ma tematu zmiany trenera.

Jacek Zieliński miał w niedzielę spotkać się z trenerem Goncalo Feio. – Piłkarze popierają 34-letniego szkoleniowca, każdy w klubie (wliczając w to właściciela, Dariusza Mioduskiego) chce mu pomóc w wyjściu z kryzysu. Nie można jednak wykluczyć, że jeżeli dalej nie będzie odpowiednich wyników, to w końcu dojdzie do zmian – podkreślono w artykule.

Legia w przypadku podjęcia decyzji o zwolnieniu szkoleniowca nie powinna napotkać żadnych trudności. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl donosi, że w umowie trenera znajduje się specjalna klauzula wypowiedzenia.