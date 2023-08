Było to zasłużone i pewne zwycięstwo. Osiągnęliśmy taki poziom, jaki sobie zakładaliśmy. Jestem usatysfakcjonowany. Jeżeli chcemy grać o mistrzostwo, to takie mecze jak te musimy wygrywa - powiedział szkoleniowiec Legii Warszawa po meczu z Ruchem.

Legia Warszawa wygrała drugi mecz ligowy w nowym sezonie PKO Ekstraklasy

“Wojskowi” tym razem rozbili 3:0 Ruch Chorzów

Głos po meczu zabrał trener Kosta Runjaić

Znów 3:0

Legia Warszawa ma za sobą bardzo dobry początek sezonu. Ekipa ze stolicy awansowała do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, gdzie zmierzy się z Austrią Wiedeń. Do tego – co nie jest oczywiste w przypadku naszych drużyn – dobrze połączyła to z grą w lidze. Bowiem “Wojskowi” wygrali dotychczas dwa rozegrane spotkania w Ekstraklasie. Po zwycięstwie nad Ruchem głos na konferencji prasowej zabrał trener Kosta Runjaić.

– Było to zasłużone i pewne zwycięstwo. Osiągnęliśmy taki poziom, jaki sobie zakładaliśmy. Po czerwonej kartce byłem ciekawy, jak sobie poradzimy. Czasem graliśmy jednak zbyt szybko, ale cały czas to proces i nauka. Jestem usatysfakcjonowany. Jeżeli chcemy grać o mistrzostwo, to takie mecze jak te musimy wygrywa – powiedział szkoleniowiec.

– Widziałem trzy z czterech meczów Austrii w tym sezonie. Grają pressingiem, często szukają prostopadłych podań. My jednak chcemy wygrać w tej rywalizacji. Gramy pierwszy mecz przed własną publicznością i z taką energią na trybunach możemy osiągnąć nasz cel – dodał Kosta Runjaić.

