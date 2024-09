Legia Warszawa wykupi Rubena Vinagre? O tym, co musiałby się wydarzyć, aby to się stało mówi Radosław Mozyrko na antenie "Prawdy Futbolu".

Soccer Images Na zdjęciu: Ruben Vinagre

Legia Warszawa wykupi Rubena Vinagre?

Legia Warszawa tego lata sprowadziła kilku bardzo ciekawych zawodników. Wśród nich z pewnością należy wymienić Rubena Vinagre. Portugalski lewy wahadłowy kapitalnie wprowadził się do zespołu Goncalo Feio i pomimo początkowych wątpliwości co do tego, czy jego wypożyczenie wypali, ten bardzo szybko przekonał do siebie kibiców i stał się kluczową postacią Wojskowych w pierwszych tygodniach nowego sezonu.

Jak do tej pory 25-letni gracz rozegrał dla Legii 11 spotkań, w których zanotował 4 asysty. Były gracz Evertonu lub Monaco jest do zespołu z Łazienkowskiej tylko wypożyczony, więc jego gra w kolejnym sezonie jest pod sporym znakiem zapytania. Choć Jacek Zieliński w umowie ze Sportingiem Lizbona zapisał paragraf o opcji wykupu, to spekuluje się, że jest ona bardzo wysoka, a właściwie na granicy możliwości Legii. Zdaje się potwierdzać to Radosław Mozyrko, szef działu skautingu.

– Mistrzostwo Polski oraz kwalifikacja do europejskich pucharów, to mogłoby nam zapewnić wykup Rubena Vinagre ze Sportingu Lizbona. Trzeba jednak pamiętać również o kontrakcie samego piłkarza. Ruben to pod tym względem finansowy poziom Slavii Praga, Bodo/Glimt i tego typu klubów – powiedział Radosław Mozyrko na antenie “Prawdy Futbolu”.

