Pixsell / Alamy Na zdjęciu: Polscy kibice

67 Polaków zatrzymanych w Osijeku

Reprezentacja Polski zakończyła wczoraj swoje zmagania podczas wrześniowego zgrupowania przy okazji spotkań Ligi Narodów UEFA. Biało-Czerwoni po dwóch meczach nowej edycji tych rozgrywek mają na swoim koncie trzy punkty, bowiem udało nam się pokonać reprezentację Szkocji na wyjeździe parę dni temu. Jednak wczoraj podczas starcia w Osijeku byliśmy kompletnie bezradni. Zespół Michała Probierza uległ czołowej drużynie w Europie 0:1, ale styl gry pozostawił wiele do życzenia.

Niemniej taką liczbę punktów po tych dwóch spotkaniach należy uznać za obiecującą. Nie jest może idealnie, ale nie jest także fatalnie. Oczywiście, piłkarze naszego narodowego zespołu podczas rywalizacji w Chorwacji mogli liczyć na wsparcie fanów, którzy w sporej sile kilkukrotnie zameldowali się dopingiem i szczelnie wypełnili sektor przeznaczony dla przyjezdnych.

Okazuje się jednak, że po spotkaniu doszło do nieprzyjemnych i nikomu niepotrzebnych incydentów. Według informacji przekazanych przez “WP Sportowe Fakty”, grupa około 73 osób po meczu została zatrzymana z powodu zamieszek, do których doszło w Osijeku. Dziennikarze powołując się na lokalną policję przekazują, że 67 z nich to Polacy. W czasie bójki zaatakowany miał zostać także jeden z funkcjonariuszy i jak przekazują Chorwaci, postawiono mu za to już zarzuty.

Czytaj więcej: Polska bezsilna w Osijek. Jeden Zalewski to za mało na Chorwację [OCENY]