Legia Warszawa poinformowała w oficjalnym komunikacie, że nową umowę z klubem podpisał Igor Strzałek. Jednocześnie sternicy 15-krotnych mistrzów Polski dali do zrozumienia, że nie skupiają się tylko na tym, co tu i teraz. Zabezpieczają się również na przyszłość.

Legia Warszawa przedłużyła współpracę z Igorem Strzałkiem

19-latek trafił do pierwszej drużyny Wojskowych w lutym minionego roku

Nowy kontrakt zawodnika będzie obowiązywał do 2026 roku

Igor Strzałek z nowym kontraktem

Legia Warszawa w trakcie trwającej kampanii wciąż liczy się w grze o mistrzostwo Polski. Tymczasem władze klubu pracują nad ustabilizowaniem sytuacji kadrowej na kolejne miesiące.

Nową umowę z ekipą z Łazienkowskiej parafował Igor Strzałek, który jest uważany za jeden z największych talentów, wywodzących się z Akademii Legii. Nowa umowa zawodnika została przedłużona do 2026 roku.

“19-letni Igor Strzałek, jeden z najzdolniejszych absolwentów Akademii Legii w ostatnich latach, mający już występy w pierwszym zespole, podpisał z Legią Warszawa 3,5-letni kontrakt z opcją przedłużenia przez klub o kolejny rok” – brzmi oficjalny komunikat Wojskowych.

🗣️ Igor Strzałek:



"Trenując w Skórcu, Siedlcach czy w akademii, marzyłem, by grać na tym stadionie, a nie gdzie indziej." pic.twitter.com/1b94RxKSDu — Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) February 22, 2023

Krótki komentarz na temat nowego kontraktu zawodnika przekazał też dyrektor sportowy 15-krotnych mistrzów Polski.

– Nowy kontrakt dla Igora jest nagrodą za jego rozwój, ale również zobowiązaniem, żeby go kontynuował. To kolejny z zawodników Akademii, który może zaznaczyć swoją obecność w pierwszym zespole. Przebieg dotychczasowej kariery Igora jest sygnałem dla naszych juniorów, że systematyczny progres może zaowocować awansem do pierwszego zespołu – mówił Jacek Zieliński cytowany przez Legia.com.

