Legia – Lech: oficjalne składy. Trenerzy odsłonili karty

Dzisiaj czeka na nas wielki hit w PKO Ekstraklasie. Legia Warszawa zmierzy się z Lechem Poznań. Obaj trenerzy przekazali już swoje jedenastki na to starcie kibicom.

Iordanescu i Frederiksen przedstawili składy na hit PKO Ekstraklasy

Legia Warszawa mierzy się dzisiaj w hitowym starciu z zespołem Lecha Poznań. Przez ostatnie lata, a właściwie nawet dwie dekady, starcie obu tych ekip stały się absolutnym ligowym klasykiem, na który czeka cała Polska. Nie inaczej jest i w tym sezonie, gdzie oba zespoły zmierzą się drugi raz. Warto bowiem pamiętać, że jeszcze w wakacje rozegrano pomiędzy Wojskowymi, a Kolejorzem mecz o Superpuchar Polski.

Wówczas na stadionie przy Bułgarskiej lepsi okazali się piłkarze Edwarda Iordanescu. Miało to jednak miejsce już kilka miesięcy temu, a chociażby ostatnie mecze obu zespołów pokazują, że od tamtego momentu wiele się zmieniło. Lech ostatnio przegrał bowiem z zespołem z Gibraltaru w Lidze Konferencji Europy, choć w lidze notował całkiem dobry czas. Z kolei Legia pokonała Szachtar Donieck, choć jej z kolei w PKO Ekstraklasie szkło słabiej.

Niemniej przed rywalizacją w ligowym klasyku trudno wskazać wyraźnego faworyta. Nieznacznie więcej atutów mogą mieć gospodarze, którzy grają u siebie i mają za sobą zdecydowanie krótszą podróż. Obaj trenerze wiedzą jednak, że aby wygrać, konieczna jest pełna koncentracja i możliwie najlepszy skład. Oto oficjalne składy na mecz Legia – Lech.

Legia: Tobiasz – Wszołek, Pankov, Kapuadi, Vinagre – Elitim, Augustyniak, Kapustka – Biczachczjan, Rajović, Urbański

Lech: Mrozek – Pereira, Douglas, Milić, Gurgul – Ouma, Kozubal – Ismaheel, Jagiełło, Palma – Ishak

