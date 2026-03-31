„Jest gotowy, żeby opuścić Lecha”. Włosi porównują go do Barelli

Antoni Kozubal znalazł się pod lupą włoskich mediów. Corriere dello Sport sugeruje, że latem pomocnik opuści Lecha Poznań. Co więcej, porównują go do Nicolo Barelli z Interu Mediolan.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Kozubal jak Barella. Włosi wieszczą transfer gwiazdy Lecha Poznań

Lech Poznań walczy o mistrzostwo Polski, a jednym z ich kluczowych zawodników jest Antoni Kozubal. Wychowanek klubowej akademii zadebiutował w sezonie 2020/2021 jako nastolatek, a już trzy lata później na stałe wywalczył miejsce w wyjściowej jedenastce. Od poprzedniej kampanii trudno wyobrazić sobie skład Kolejorza bez 21-letniego pomocnika.

Talent pochodzącego z Krosna zawodnika dostrzegły dużo wcześniej zagraniczne kluby. Jeszcze jako dziecko w 2017 roku był na testach w Manchesterze United. Ostatecznie odrzucił możliwość rozwoju w Anglii podobnie jak propozycję Legii Warszawa.

Coraz więcej wskazuje jednak na to, że odejście z Lecha Poznań zbliża się wielkimi krokami. Włoskie media, a konkretnie Corriere dello Sport poświęciło cały artykuł młodzieżowemu reprezentantowi Polski. „Jego kontrakt wygasa w 2027 roku, ale już teraz czuje się gotowy, żeby opuścić Lecha” – czytamy na łamach włoskiego dziennika.

Co więcej, źródło pisze, że wychowanek Kolejorza przypomina na boisku gwiazdę Interu Mediolan. „Pod względem dynamiki i determinacji obserwatorzy porównują Kozubala do Nicolo Barelli” – czytamy w Corriere dello Sport.

Kozubal w tym sezonie ma na swoim koncie aż 44 spotkania, w których zdobył 2 gole i zaliczył tyle samo asyst. Oprócz meczów w Ekstraklasie był kluczowym zawodnikiem w Lidze Konferencji, gdzie Lech Poznań dotarł do 1/8 finału.