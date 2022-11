PressFocus Na zdjęciu: Lechia - Piast

Lechia Gdańsk ma czego żałować. Lepszy w bezpośrednim meczu okazał się Piast Gliwice, który wygrał 3:1 zepchnął gospodarzy do strefy spadkowej.

Piast wygrał swój ostatni mecz w 2022 roku

Gliwiczanie pokonali Lechię 3:1

Gdańszczanie spadli w tabeli na szesnaste miejsce

Piast wywiózł pełną pulę z Gdańska

Jednym z niedzielnych meczów Ekstraklasy było starcie drużyn, które przed sezonem miały ambicję walki o europejskie puchary. Tymczasem Lechia i Piast rywalizowały o utrzymanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Minimalnie wyżej w tabeli znajdowali się gdańszczanie. Gliwiczanie okupowali zaś pierwszą spadkową lokatę.

Pierwsza połowa nie była dobrym widowiskiem. Drużyny oddały po ledwie jednym celnym strzale. Jak się okazało, wystarczyło to Piastowi do objęcia prowadzenia. Kilka chwil przed zejściem do szatni, na uderzenie z dystansu zdecydował się Michał Chrapek. Zawodnik przyjezdnych huknął piekielnie mocno w poprzeczkę. Następnie futbolówka odbiła się od pleców Dusana Kuciaka i przekroczyła całym obwodem linię bramkową. Golkiper Lechii zdobył bramkę samobójczą w drugim ligowym spotkaniu z rzędu.

Po zmianie stron Kuciak mógł się zrehabilitować, ponieważ miał piłkę na rękawicy, gdy z rzutu karnego uderzył Patryk Dziczek. Pomocnik Piasta trafił jednak do siatki gliwiczanie wygrywali 2:0, chociaż to gdańszczanie byli stroną przeważającą. Ci z gola cieszyli się dopiero w 87. minucie. Autorem bramki był Michał Nalepa, który wykorzystał dobitkę po uderzeniu swojego kolegi z zespołu. Lechia finalnie musiała uznać wyższość przeciwnika, który wygrał 3:1. W końcówce spotkania Michał Chrapek dobił uderzenie Jorge Felixa. Gliwiczanie wyprzedzili w tabeli gdańszczan. To oni są teraz w strefie spadkowej.