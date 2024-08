Lechia obrazem nędzy i rozpaczy? “To mówi samo za siebie”

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Szymon Grabowski

Szymon Grabowski i Tomasz Tułacz po meczu Puszcza – Lechia

Puszcza Niepołomice w piątek odniosła premierowe zwycięstwo w tej kampanii. Drużyna Tomasza Tułacza przerwała zatem serię bez wygranej, pokonując różnicą trzech goli Lechię Gdańsk (4:1). Na temat rywalizacji głos zabrali szkoleniowcy obu ekip.

Szymon Grabowski (trener Lechii Gdańsk): – To bolesna dla nas lekcja. To porażka, która mocno w nas siedzi. Myślę, że gospodarze pokazali nam dosadnie różnice między Ekstraklasą a niższymi rozgrywkami ligowymi. Mam na myśli przede wszystkim agresywność czy chciejstwo obrony pola karanego. My natomiast charakteryzujemy się młodzieńczą fantazją, ale też i naiwnością. Wszyscy wiemy, z czego słynie Puszcza i tracimy bramkę w pierwszej minucie po naszym nieodpowiedzialnym zachowaniu. Trzy bramki stracone po stałych fragmentach gry mówią same za siebie.

Tomasz Tułacz (trener Puszczy Niepołomice): – Zagraliśmy dobre spotkanie, wykorzystując nasze atuty. Cieszy mnie nastawienie zawodników i przekonanie do tego, co robimy na treningach. Dobre nastawienie i realizacja założeń taktycznych miała wpływ na to, że wygraliśmy z przytupem.

W następnej kolejce ekipa z Niepołomic zmierzy się na wyjeździe z Motorem Lublin. Mecz odbędzie się w sobotę 24 sierpnia. Lechię czeka natomiast batalia na swoim stadionie z Rakowem Częstochowa, co będzie miało miejsce w piątek 23 sierpnia.

