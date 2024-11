fot. Pressfocus Na zdjęciu: Szymon Grabowski z piłkarzami Lechii

Szatnia Lechii wsparła Grabowskiego

Lechia Gdańsk w poprzednim sezonie zdominowała pierwszą ligę, błyskawicznie wracając do Ekstraklasy. Wydawało się, że w elicie również będzie prezentować wysoki poziom, lecz problemy organizacyjne, błędy w przygotowaniach i brak jakościowych wzmocnień poskutkowały fatalną dyspozycją. W 16 meczach zgromadziła zaledwie 11 punktów i jest głównym kandydatem do spadku, zajmując miejsce jedynie nad ostatnim w tabeli Śląskiem Wrocław.

Przegrana 0-3 z Pogonią Szczecin przelała czarę goryczy i przesądziła o zwolnieniu Szymona Grabowskiego. Trener mógł liczyć na poparcie kibiców, którzy byli wdzięczni za sukces, jaki udało się osiągnąć w poprzednim sezonie. Miał także świetne relacje z drużyną, więc nie była to decyzja przyjęta w mediach zbyt optymistycznie. Błażej Łukaszewski ujawnił dodatkowo kulisy rozstania, które są potężnym ciosem wizerunkowym dla Lechii Gdańsk.

“Grabowski po tym, jak został zawieszony, otrzymał ZAKAZ zbliżania się do drużyny, nawet tylko po to, by… zwyczajnie się pożegnać. Grabowski spotkał się wczoraj z dyrektorem sportowym, Jakubem Chodorowskim, by rozwiązać kontrakt. Paolo Urfera nie było nawet na miejscu. Były już trener miał podpisać co trzeba, by odejść na dobre, bez pożegnania z drużyną” – napisał na portalu X.

Piłkarze Lechii, wbrew woli klubu, czekali razem z pozostałymi pracownikami, aby pożegnać Grabowskiego.