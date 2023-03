fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk w kwietniu będzie miała nowego prezesa

Paweł Żelem z powodów zdrowotnych złożył rezygnację ze stanowiska

43-latek objął stery nad Biało-zielonymi w maju 2021 roku

Prezes Żelem żegna się z prezesowaniem w Lechii

Lechia Gdańsk aktualnie znajduje się w strefie spadkowej, mając punkt straty do zajmującej 15. miejsce Korony Kielce. W klubie nikt nie wyobraża sobie spadku z ligi. W każdym razie z dnia na dzień kibice gdańskiej ekipy mają coraz więcej powodów do niepokoju.

Lechiści w ostatnich czterech meczach ponieśli trzy porażki i raz wygrali. Przełamanie miało miejsce w miniony piątek, gdy ekipa z Gdańska pokonała Miedź Legnicę (4:0). Tymczasem dzisiaj pojawiła się wiadomość zwiastująca zmianę na stanowisko sternika klubu.

“Prezes Lechii Gdańsk Paweł Żelem z powodów zdrowotnych złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Ze względu na trwający proces licencyjny swoje obowiązki w zarządzie będzie wykonywał do końca marca. Paweł Żelem pracował w zarządzie Lechii od lutego 2021 roku i był to jego powrót do Biało-Zielonych. Wcześniej w naszym klubie pracował od 2009 do 2013 roku. W zarządzie Lechii pozostaje w randze wiceprezesa Arkadiusz Gerwel” – brzmi oświadczenie gdańskiego klubu.

Paweł Żelem złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Klubu.



Obowiązki w zarządzie będzie wykonywał do końca marca.



Komunikat 👉 https://t.co/J74DeIbWv7 pic.twitter.com/0CfAeOCwhT — Lechia Gdańsk SA (@LechiaGdanskSA) March 14, 2023

Czytaj więcej: Każdy detal ma znaczenie, Lech przed świętem w Sztokholmie