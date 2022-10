PressFocus Na zdjęciu: Richard Jensen i Mikael Ishak

Lech Poznań wygrał wynikiem 2:1 z Górnikiem Zabrze w wyjazdowym meczu w ramach 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy.

“Kolejorz” wywozi trzy punkty z Zabrza

Na listę strzelców wpisali się dwukrotnie Ishak i Włodarczyk

To spotkanie zamknęło 13. serię gier polskiej ekstraklasy

“Kolejorz” poradził sobie z “Trójkolorowymi”

Ten mecz zaczął się z wysokiego “C” – już w 4. minucie goście objęli prowadzenie za sprawą kapitalnego strzału Mikaela Ishaka, który przymierzył lewą nogą zza linii pola karnego. Piłkarze Lecha Poznań nie cieszyli się jednak zbyt długo z prowadzania, ponieważ zaledwie sześć minut później rzut karny dla Górnika Zabrze wywalczył Lukas Podolski, który był faulowany przez Antonio Milicia. Do jedenastki podszedł Szymon Włodarczyk i mocnym uderzeniem pokonał Filipa Bednarka. Na tablicy wyników mieliśmy zatem rezultat 1:1. Później gospodarze trochę przycisnęli i wypracowali sobie dwie dobre okazje za sprawą ponownie Włodarczyka oraz Okunukiego. Następnie to znów “Kolejorz” przejął inicjatywę, a przed szansą zdobycia gola stanęli Rebocho, Ishak i Velde. Do przerwy wynik jednak nie uległ zmianie.

Druga połowa mogła świetnie rozpocząć się dla ekipy “Trójkolorowych” – dwa dobre strzały oddał Lukas Podolski, ale Filip Bednarek nie musiał wyciągać piłki z siatki. Później swoje okazje miał Velde, jednak to niezawodny Mikael Ishak zdobył gola na 2:1 dla Lecha Poznań, a miało to miejsce w 66. minucie. Szwed pewnie wykorzystał rzut karny podyktowany po zagraniu ręką przez Richarda Jensena. Następnie gospodarze starali się wyrównać, a przed szansami na strzelenie bramki stanęli m.in. Podolski, Okunuki, Janza czy Kotzke, lecz Filip Bednarek był na posterunku i do ostatniego gwizdka arbitra rezultat meczu już się nie zmienił. Górnik Zabrze – Lech Poznań 1:2.

To trzecia porażka z rzędu drużyny “Trójkolorowych”. Popularny “Kolejorz” w tym momencie jest na siódmym miejscu w tabeli Ekstraklasy, a Górnik Zabrze plasuje się na czternastej lokacie.