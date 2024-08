fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Utalentowany Szwed trafił do Ekstraklasy

Lech Poznań od początku letniego okienka transferowego sprowadził Alexa Douglasa, Bryana Fiabemę, Daniela Hakansa, Iana Hoffmanna oraz Filipa Jagiełłę. W poniedziałek w talii trenera Nielsa Frederiksena pojawiła się nowa karta. Kolejorz potwierdził, że do drużyny w ramach rocznego wypożyczenia trafił Patrik Walemark.

22-letni Szwed wciąż formalnie jest zawodnikiem Feyenoordu, do którego trafił w 2022 roku. Holendrzy zapłacili za niego wówczas 3,25 mln euro. W ekipie z Rotterdamu nie rozwinął się po myśli, dlatego miniony sezon spędził na wypożyczeniu w Heerenveen. Teraz z jego usług postanowił skorzystać Lech Poznań, który zapewnił sobie także w umowie opcję definitywnego wykupu.

– Na początku tego okienka transferowego monitorowaliśmy sytuację, ale właściwie dopiero nieco ponad tydzień temu otworzyła się dla nas realna szansa na ściągnięcie Patrika do Lecha. Choć konkurencja była spora, to zdołaliśmy go przekonać do naszego projektu. To wciąż młody piłkarz, który ma ogromny potencjał. Jest szybki, ma swobodę dryblingu, potrafi też oddać mocny strzał. Liczymy, że będzie sporym wzmocnieniem naszej drużyny – zaznaczył dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa.

Na skrzydłach Lech Poznań miał braki po odejściu Kristoffera Velde. Walemark ma się okazać nową gwiazdą drużyny i całej Ekstraklasy. Dziennikarz Dawid Dobrasz na łamach portalu Meczyki.pl nieoficjalnie informował, że kwota wykupu szwedzkiego skrzydłowego wynosi około 2 mln euro.