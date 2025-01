Lech Poznań stracił szansę na zarobek miliona euro

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech nie otrzyma bonusów zapisanych przy transferze Marchwińskiego

Filip Marchwiński latem poprzedniego roku zamienił Lech Poznań na włoskie US Lecce. Ruch ten był określony mianem jednego z największych hitów transferowych w PKO Ekstraklasie, ale po zmianie barw klubowych 23-latek nie potrafił przebić się do składu ekipy z Serie A. W tym sezonie rozegrał jedynie 106 minut i już wiemy, że tego wyniku nie zdoła poprawić.

Zobacz wideo: Lech Poznań – podsumowanie rundy jesiennej

Filip Marchwiński zerwał więzadła krzyżowe oraz łękotkę w prawym kolanie, o czym poinformowało Lecce w specjalnym komunikacie. – “Filip Marchwiński przeszedł badanie rezonansem magnetycznym, które wykazało zerwanie więzadła krzyżowego przedniego oraz łąkotki bocznej prawego kolana. Zawodnik w ciągu najbliższych dni przejdzie operację” – napisano.

Jak się okazuje to również fatalne wieści dla Kolejorza, o czym poinformował w mediach społecznościowych Sebastian Staszewski. – Filip Marchwiński zerwał więzadła krzyżowe i w tym sezonie już nie zagra. To oznacza, że Lech Poznań z tytułu zapisanych w umowie z Lecce bonusów nie dostanie choćby euro. A do podniesienia w sumie był nawet milion. Suma transferu wynosi więc wciąż 2,5 mln euro – przekazał dziennikarz w serwisie “X”.

Z perspektywy Lecha to ogromna strata. Dodatkowy milion euro klub mógł przeznaczyć na wzmocnienia składu, A jak wiemy, nie jest to kwota mała biorąc pod uwagę realia PKO Ekstraklasy.