Lech Poznań dogadał się z Feyenoordem Rotterdam ws. transferu Patrika Walemarka i do finalizacji wypożyczenia pozostały tylko warunki umowy samego zawodnika. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "1908.nl".

PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Rząsa

Lech finalizuje transfer, wkrótce wszystko będzie jasne

O kilku dni intensywnie mówiło się, że Lech Poznań jest zainteresowany transferem Patrika Walemarka z Feyenoordu Rotterdam. 22-letni Szwed, który może grać na obu skrzydłach nie był jednak łatwym kąskiem do wyjęcia z czołowej ekipy w Eredivisie. Wszystko bowiem przez fakt, że poza Kolejorzem o piłkarza walczył także Sturm Graz. Okazuje się jednak, że Tomasz Rząsa i mówiąc szerzej, zespół z PKO Ekstraklasy, tę rywalizację wygrali.

Według informacji przekazanych portal “1908.nl”, który jest niezwykle dobrze poinformowany ws. klubu z Rotterdamu, Lech Poznań dogadał już szczegóły wypożyczenia Walemarka, który również jest chętny na przenosiny do Polski. Nie jest jednak wiadomo, czy w opcji będzie zapis o możliwości wykupu skrzydłowego po okresie wypożyczenia, czy też nie. Do finalizacji transferu pozostały jeszcze rozmowy z samym zawodnikiem i warunki jego umowy, ale te nie powinny być większym problemem.

Patrik Walemark ma na swoim koncie dotąd 36 występów oraz trzy bramki i asysty dla drużyny Feyenoordu. W poprzednim sezonie był wypożyczony do ekipy SC Heerenveen. W sumie w Eredivisie ma 51 występów i sześć goli oraz asyst. Był także powołany do reprezentacji swojego kraju, ale szansy na debiut jeszcze nie otrzymał. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 2,5 miliona euro.

