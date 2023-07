Kolejne zmiany w terminarzu 2. kolejki PKO Ekstraklasy

Ekstraklasa SA na wniosek Rakowa Częstochowa przełożyła mecz 2. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy z Koroną Kielce. Ma to związek z awansem Medalików do 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów, w której mistrz Polski zmierzy się z Karabachem Agdam.

IMAGO / Jakub Ziemianin / Newspix.pl Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków złożył wniosek o przełożenie meczu z Koroną

Zmianie uległ termin rozegrania pojedynku Jagiellonii z Puszczą

Wcześniej swoje spotkanie przełożyła też Legia Warszawa

Mecz 2. kolejki PKO Ekstraklasy Korona – Raków przełożony

Raków Częstochowa pokonał we wtorek Florę Tallinn i awansował do 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Na tym etapie Medaliki czeka daleki wyjazd do Azerbajdżanu na mecz z Karabachem Agdam, dlatego ekipa spod Jasnej Góry złożyła wniosek o przełożenie meczu 2. kolejki PKO Ekstraklasy z Koroną Kielce na późniejszy termin. W związku z tym uległ też zmianie termin rozegrania meczu Puszczy Niepołomice z Jagiellonią Białystok.

– O nowej dacie meczu Korona – Raków Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA poinformuje w późniejszym terminie. W wyniku przełożenia spotkania w Kielcach doszło do innej zmiany w 2. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy. Mecz Jagiellonia Białystok – Puszcza Niepołomice wcześniej zaplanowany na piątek 28 lipca o godz. 18:00 zostanie rozegrany dzień później o godz. 17:30. Wszystkie zainteresowane kluby zostały poinformowane z wyprzedzeniem o ewentualnych zmianach w terminarzu – czytamy w oficjalnym komunikacie.

ℹ️ Ekstraklasa SA na wniosek @Rakow1921 przełożyła mecz 2. kolejki sezonu 2023/24 z Koroną Kielce. — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) July 19, 2023

Już wcześniej przełożony został mecz tej samej kolejki, w którym Legia zmierzy się z Cracovią.

Terminarz 2. kolejki PKO Ekstraklasy

Piątek, 28 lipca 2023

20:30 Ruch Chorzów – ŁKS Łódź

Sobota, 29 lipca 2023

15:00 Warta Poznań – Górnik Zabrze

17:30 Jagiellonia Białystok – Puszcza Niepołomice

20:00 Śląsk Wrocław – KGHM Zagłębie Lubin

Niedziela, 30 lipca 2023

15:00 PGE FKS Stal Mielec – Piast Gliwice

17:30 Lech Poznań – Radomiak Radom

20:00 Pogoń Szczecin – Widzew Łódź

PRZEŁOŻONE:

Cracovia – Legia Warszawa

Korona Kielce – Raków Częstochowa

