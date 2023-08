Kamil Glik w ostatnich dniach okna transferowego został nowym zawodnikiem Cracovii. Doświadczony obrońca został zaprezentowany przez klubu z Krakowa w trakcie czwartkowej konferencji prasowej. W jej trakcie opowiedział, co miało wpływ na jego powrót do Polski. Ponadto piłkarz nie ukrywał, że ostatnie lata były dla niego bardzo trudne.

fot. Krzysztof Porębski / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Kamil Glik

Kamil Glik to zdecydowanie najgłośniejszy transfer tego lata w PKO Ekstraklasie

35-latek został zaprezentowany w nowym klubie w trakcie czwartkowej konferencji prasowej

Zawodnik parafował kontrakt do końca czerwca 2025 roku

“Zależało mi na powrocie do Polski”

Kamil Glik związał swoją przyszłość Cracovią, podpisując umowę do końca czerwca 2024 roku. 103-krotny reprezentant Polski w chwili wygaśnięcia umowy z klubem z Kałuży będzie miał 37 lat.

– Sprawy potoczyły się bardzo sprawnie. Mnie bardzo zależało na powrocie do Polski z wielu względów. Mam wielkie ambicje i chce je przekuć w aspekt sportowy. Wierze, że będę mógł pomoc klubowi na boisku oraz w aspektach poza sportowych – przekonywał Kamil Glik na konferencji prasowej.

– Z Ekstraklasą jestem na bieżąco. Śledziłem również niższe ligi polskie. Po 13 latach zmieniła się otoczka medialna, jest lepsza infrastruktura, lepsze stadiony, wszystko poszło do przodu – kontynuował obrońca.

Jeden z dziennikarzy zapytał, jakie cele zawodnik ma w krakowskiej ekipie. Piłkarz lapidarnie odpowiedział. – Cracovia to na tyle duży klub, że zawsze ma ambicje, żeby grać jak najlepiej i o jak najwyższe cele – rzekł Glik.

W ostatnich latach 35-letni zawodnik bronił barw Benevento Calcio i AS Monaco. Zawodnik opowiedział wprost o czasie spędzonym w tych klubach. – Ostatnie trzy lata dały mi w kość. (…) Zawsze broniłem się boiskiem. Przez grę udowodnię, że wrócę do reprezentacji. Będę robił wszystko, by wrócić. Chcę z reprezentacją Polski pojechać mistrzostwa Europy – rzekł Polak.

Czytaj więcej: Cracovia potrafi w transfery, Duńczyk wzmacnia ekipę z Krakowa