fot. PressFocus Na zdjęciu: John van den Brom

Kompromitacja Lecha Poznań trwa. W niedzielę mistrzowie Polski ulegli na własnym terenie Wiśle Płock 1-3 i w dalszym ciągu pozostają bez punktu w Ekstraklasie. Trener John van den Brom uważa, że jego podopieczni zasługiwali na więcej.

Lech Poznań przegrał swoje drugie spotkanie w Ekstraklasie. Na inaugurację rozgrywek mistrzowie Polski ulegli Stali Mielec 0-2

“Kolejorz” ma na ten moment zero punktów i zajmuje miejsce na dnie ligowej tabeli

Trener Lecha John van den Brom uważa, że jego podopieczni nie zasłużyli w meczu z Wisłą Płock na porażkę 1-3

John van den Brom zawiedziony wynikiem, ale zadowolony z przebiegu

Lech Poznań notuje bardzo słaby start sezonu. Mistrzowie Polski odpadli już z gry o Ligę Mistrzów, ale wciąż mają szanse na udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W Ekstraklasie rozegrali dotychczas dwa spotkania i nie zdobyli jeszcze choćby jednego punktu.

W niedzielę do Poznania przyjechała Wisła Płock, która na początku rozgrywek radzi sobie zaskakująco dobrze. Swoją wysoką dyspozycję udowodniła przeciwko Lechowi, pokonując go na obcym terenie aż 3-1.

Opiekun “Kolejorza” John van den Brom uważa, że z przebiegu gry jego zespół zasługiwał na lepszy rezultat. Docenia działania swoich podopiecznych, którzy dążyli do odmiany niekorzystnego wyniku, lecz finalnie nie udało im się strzelić drugiej bramki.

Wynik to nie tylko to, co widzimy na boisku. On się oczywiście liczy, ale to nie było wszystko. Mogę tutaj powiedzieć to, co powiedziałem też w szatni moim piłkarzom. Jestem dumny z drużyny za to, co próbowali robić. Jestem dumny, bo naprawdę walczyli o wynik. Mieliśmy trochę pecha, jeśli chodzi o wykańczanie akcji. Jesteśmy nieszczęśliwi z powodu wyniku, ale dla mnie zasługiwaliśmy na więcej niż ten końcowy wynik.

Niestety jest jak jest. To nie wystarczyło do odwrócenia rezultatu. Wiem, jest ciężko, przegrywamy domowy mecz, mamy zero punktów w ekstraklasie, przegraliśmy dwa spotkania. Musimy jednak mieć podniesioną głowę i dalej pracować. W czwartek mamy ważne spotkanie, musimy patrzeć przed siebie i walczyć dalej – uważa van den Brom.

Lech Poznań zajmuje na ten moment ostatnie miejsce w ligowej tabeli. Znajdujący się przed nim Piast Gliwice również nie ma w swoim dorobku żadnego punktu.

Zobacz również: Emocje w Poznaniu, mistrz wciąż bez punktów