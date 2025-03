fot. Pressfocus Na zdjęciu: Joel Pereira

Pereira zaskoczył. Wspaniała bramka obrońcy

Lech Poznań w pierwszych minutach miał olbrzymie problemy, aby zatrzymać rozpędzoną Pogoń Szczecin. Gospodarze bombardowali bramkę Bartosza Mrozka, szukając gola otwierającego wynik. Ta sztuka się nie udała, a z biegiem czasu do głosu zaczęli dochodzić goście. W 32. minucie przeprowadzili skuteczny kontratak, a do siatki trafił Mikael Ishak. Kolejorz do przerwy prowadził jednym golem, choć to Portowcy sprawiali lepsze wrażenie.

Po zmianie stron lider Ekstraklasy nie pozostawił już złudzeń. Przejął kontrolę nad przebiegiem wydarzeń, trafiając po raz drugi za sprawą Ishaka, który tym razem wykorzystał rzut karny.

Ozdobą hitowego spotkania była natomiast trzecia bramka dla Lecha. W 82. minucie Joel Pereira zameldował się na boisku, a chwilę później cieszył się ze znakomitego trafienia. Pogoń po raz kolejny dała się skontrować. Piłka trafiła na skrzydło do obrońcy Kolejorza, który podjął szaloną decyzję o strzale z dalekiej odległości. Do bramki Valentina Cojocaru było ponad 40 metrów. Portugalczyk uderzył bez przyjęcia, kompletnie zaskakując rywali. Cojocaru nie był w stanie zareagować, gdyż zagranie Pereiry było bardzo precyzyjne.

CO TO BYŁ ZA STRZAŁ! JOEL PEREIRA DOBIŁ POGOŃ NIESAMOWITYM LOBEM! 😱😱😱



📺 Mecze @_Ekstraklasa_ oglądajcie w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cUAHv pic.twitter.com/MhHZmwtYmk — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 1, 2025

Strzał Pereiry z pewnością będzie kandydował do najpiękniejszej bramki całego sezonu Ekstraklasy.