Pogoń Szczecin chce zrehabilitować się po porażce ze Śląskiem Wrocław (0:2). Portowcy w ten weekend wybiorą się do Białegostoku, gdzie zmierzą się z tamtejszą Jagiellonią w meczu w ramach 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Jens Gustafsson przyznał, że jego drużyna zrobi wszystko, żeby sięgnąć po trzy punkty.

Pogoń Szczecin w sobotę w Białymstoku zagra z Jagiellonią

Duma Pomorza ostatnio przegrała ze Śląskiem Wrocław (0:2)

Jens Gustafsson stwierdził, iż jego zespół tym razem powalczy o pełną pulę

“Dla nas opcja poddania się po prostu nie istnieje”

Szkoleniowiec Pogoni Szczecin Jens Gustafsson wziął udział w konferencji prasowej przed wyjazdowym spotkaniem z Jagiellonią Białystok w ramach 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Portowcy w dwóch ostatnich starciach zanotowali porażkę ze Śląskiem Wrocław (0:2) i remis z Widzewem Łódź (3:3). Pojedynek Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 20:00.

Jens Gustafsson konferencję prasową rozpoczął od przemyśleń na temat ostatniego meczu. – Czasem w piłce nożnej, ale i w życiu jest tak, że robisz wszystko dobrze, a mimo to efekt nie jest taki, jakbyś sobie życzył. Wynik jest czymś, co ma wpływ na nasz mózg. Determinuje on opinie, że powinniśmy zmienić pewne rzeczy, bo nie osiągnęliśmy tego, co chcieliśmy – powiedział trener Pogoni Szczecin.

– Chciałbym jednak powiedzieć, że musimy wciąż wierzyć w to, co robimy. Musimy ciągle robić swoje, ciągle robić to lepiej, ale nie możemy zmieniać kierunku. Musimy wierzyć w zawodników, w personel klubu, w sam klub, w naszych kibiców i to, co robimy – dodał.

Szwedzki szkoleniowiec zabrał też głos na temat nastrojów przed spotkaniem z Jagiellonią Białystok. – Atmosfera w szatni po meczu ze Śląskiem była zupełnie inna w porównaniu do innych rozczarowań. Wiele razy słyszę w szatni słowa, których nie powinienem powtarzać. Tym razem atmosfera była naprawdę smutna. Zawodnicy uważali, że zrobili, co powinni byli, a mimo to nie osiągnęli dobrego wyniku – przyznał.

– To, co powiedziałem na początku konferencji prasowej, to coś, czego powinniśmy się trzymać. Nastawienie mamy takie, że teraz czujemy się jeszcze silniejsi jako drużyna. Zamierzamy zrobić wszystko, aby nikt nam nie odebrał w sobotę punktów. Ostatni czas nie jest dla nas udany, ale taki jest futbol. Musimy cały czas konsekwentnie wykonywać swoją robotę i się nie poddawać. Dla nas opcja poddania się po prostu nie istnieje – zakończył.