IMAGO / Grzegorz Wajda / SOPA Images Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Cracovia w aktualnym sezonie prezentuje się poniżej oczekiwań

W związku z tym zagrożona może być posada Jacka Zielińskiego

Wśród potencjalnych następców 62-latka wymienia się Janusza Niedźwiedzia

Janusz Niedźwiedź zastąpi Jacka Zielińskiego w Cracovii?

Cracovia w sobotę wieczorem na własnym stadionie podejmie Stal Mielec w meczu 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Od wyniku tego spotkania może zależeć przyszłość Jacka Zielińskiego, pod którego wodzą Pasy zawodzą w obecnej kampanii.

Krakowski klub z siedemnastoma punktami na koncie znajduje się bowiem tuż nad strefą spadkową – na piętnastym miejscu w tabeli. Jak poinformował Jerzy Chwałek z “Super Expressu”, do zmiany trenera w Cracovii jest coraz bliżej.

Następcą Jacka Zielińskiego miałby zostać Janusz Niedźwiedź, dla którego byłby to powrót do naszej ligi po kilku miesiącach. 41-letni szkoleniowiec od lipca 2021 do września 2023 roku był menedżerem Widzewa Łódź.