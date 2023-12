Jakub Kwiatkowski został zwolniony z funkcji rzecznika i team menedżera reprezentacji Polski. Czy to rozwiąże komunikacyjne problemy PZPN? Można mieć co do tego wątpliwości i właśnie o tym, jest ten film.

Imago Na zdjęciu: Jakub Kwiatkowski

PZPN zwolnił Jakuba Kwiatkowskiego, więc teraz już nic nie stoi na przeszkodzie, by komunikacyjnie grać w Lidze Mistrzów (ironia)

W najnowszej “Przemowie” nie chodzi o to, by protestować przeciwko zwolnieniu Kwiatkowskiego, ale by pokazać, w jaki sposób wyglądała od środka komunikacja w PZPN oraz jak od dłuższego czasu dotychczasowy rzecznik był izolowany

Kilka sytuacji, które przedstawimy, nie mieszczą się w głowie nawet początkującego PR-owca

Jakub Kwiatkowski zwolniony z PZPN

Była taka scena tuż przed meczem z Wyspami Owczymi w Torshavn. Polscy kibice zajęli swój sektor i jak to polscy kibice, zaczęli standardową przyśpiewkę „PZPN, PZPN, wiadomo co PZPN”. Mniej więcej w tym momencie z loży przeznaczonej dla delegacji PZPN wyszedł wiceprezes związku Henryk Kula i słysząc te słowa rzucił do kolegów obok „za co, kurde?”. Tak się składa, że mam wrażenie, iż PZPN właśnie zwolnił jedną z nielicznych osób, które wiedziały za co, kurde.

