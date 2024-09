PressFocus Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Jan Ziółkowski przedłuży kontrakt z Legią Warszawa

Jan Ziółkowski podczas obecnego sezonu jest jednym z największych odkryć w Legii Warszawa. W trakcie aktualnej kampanii 19-letni stoper zyskał zaufanie u Goncalo Feio, co przełożyło się na występ w 6 meczach. Środkowy obrońca na boisku spędził 434 minuty. Dotychczas przyszłość zdolnego defensora stała jednak pod znakiem zapytania.

Umowa między stronami wygasa bowiem już 30 czerwca 2025 roku. Nowe, optymistyczne dla kibiców ze stolicy, wieści w tym temacie przekazał w mediach społecznościowych Sebastian Staszewski. Według wspomnianego dziennikarza Jan Ziółkowski ostatecznie ma przedłużyć kontrakt z Legią i tym samym zostać w Warszawie na kolejne lata.

Nie znamy szczegółów nowej umowy utalentowanego zawodnika, ale można przypuszczać, że kontrakt będzie długoterminowy. Wojskowi w najbliższych dniach powinni więc ogłosić zawarcie porozumienia ze swoim piłkarzem.

Jan Ziółkowski jest młodzieżowym reprezentantem Polski, a obecnie występuje w drużynie U-20. Dziewiętnastolatek przeniósł się do akademii Legii Warszawa w 2022 roku z innego stołecznego klubu – Polonii Warszawa.

Mierzący 194 centymetry obrońca w koszulce zespołu Wojskowych rozegrał łącznie 9 spotkań oraz zaliczył 1 asystę. Goncalo Feio jest wielkim fanem umiejętności młodego stopera i wygląda na to, że na dobre awansował go do pierwszej drużyny. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia bardzo perspektywicznego zawodnika na 800 tysięcy euro.