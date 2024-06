Pomocnik awansował z Motorem Lublin do Ekstraklasy, teraz wrócił do Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin poinformowała o powrocie Jakuba Lisa z Motoru Lublin. Defensywny pomocnik pomógł w awansie, a teraz przedłużył kontrakt z Portowcami do końca sezonu 2025/26 z opcją przedłużenia o kolejny rok.

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Lis

Jakub Lis wrócił do Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin wypożyczyła Jakuba Lisa do Motoru Lubin w 2022 roku. 22-letni pomocnik najpierw przyczynił się wywalczenia awansu do 1. ligi, a w ostatni weekend wrócił z lublinianami do Ekstraklasy po 32 latach. Na przestrzeni dwóch sezonów rozegrał 47 meczów, w których strzelił trzy gole oraz zaliczył jedną asystę.

Dyrektor sportowy Pogoni, Dariusz Adamczuk podkreślił rozwój Lisa w Lublinie. Piłkarz udowodnił, że potrafi grać pod presją. – Cieszymy się, że wychowanek wraca do nas z wypożyczenia jako zawodnik dojrzały. Liczymy, że na prawej stronie defensywy włączy się do walki o miejsce w składzie z Linusem Wahlqvistem – zaznaczył.

– Nie mogę się już doczekać nowego sezonu. Mam nadzieję, że uda mi się w nim podtrzymać passę sukcesów. W ostatnich dwóch sezonach w Motorze miałem powody do świętowania – wierzę, że z Pogonią będzie podobnie – dodał Lis.