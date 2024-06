fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Moskal wrócił do Wisły

Wisła Kraków przechodzi rewolucję po nieudanym sezonie. Choć udało jej się sensacyjnie zdobyć Puchar Polski, drużyna nie zrealizowała podstawowego celu, jakim był awans do Ekstraklasy. Przygotowuje się więc do trzeciego kolejnego sezonu na jej zapleczu. Biała Gwiazda chciała kontynuować współpracę z Albertem Rude, lecz ten nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu. Prezes Jarosław Królewski postanowił więc dokonać dość logicznego ruchu, zatrudniając Kazimierza Moskala.

Klub oficjalnie potwierdził, że nawiązana została współpraca z trenerem Moskalem. Jego umowa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2026 roku. Wraca on więc do Krakowa po dziewięciu latach. Miał okazję prowadzić Wisłę w 2015 roku, a także wcześniej, lecz jako tymczasowy szkoleniowiec. To pod jego wodzą Biała Gwiazda po raz ostatni mierzyła się w rozgrywkach Ligi Europy.

„Lubię wracać tam, gdzie byłem już…” pic.twitter.com/Q88WX2p2Jj — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) June 4, 2024

Moskal pozostawał na trenerskim bezrobociu od października 2023 roku, kiedy to ŁKS Łódź postanowił go zwolnić. Wcześniej wprowadził tę drużynę do Ekstraklasy, a w sumie dwukrotnie udawało mu się awansować z łódzką ekipą do elity. W Krakowie panuje wiara, że podobnej sztuki 57-latek dokona prowadząc Wisłę.