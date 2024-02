Jaka przyszłość czeka Exposito?! Prezes Śląska Wrocław zdradza informacje

IMAGO / Grzegorz Wajda / SOPA Images Na zdjęciu: Erik Exposito

Erik Exposito to jeden z najlepszych graczy Ekstraklasy

Jednak umowa Hiszpana wygasa wraz z końcem sezonu

O jej przedłużeniu lub też nie mówi teraz prezes Śląska Wrocław

Problem?

Śląsk Wrocław w pewnym sensie jest uzależniony od formy Erika Exposito. Hiszpan to nie tylko kapitan zespołu, ale i prawdopodobnie jego najlepszy gracz. Jednak ostatnio napastnik ma pewne problemy z dobą formą i trafianiem do siatki, ostatniego gola zdobył w połowie grudnia. Niemniej fani wciąż liczną na to, że 27-latek pozostanie we Wrocławiu na kolejny sezon. Wszystko bowiem przez fakt, że jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca, a zawodnikowi – mówiąc kolokwialnie – nie pali się do jej przedłużenia. Do jego przyszłości nawiązał teraz prezes Śląska Wrocław.

– Nie wiemy czy podpisał już kontrakt z inną drużyną. Od stycznia na podstawie prawa Bosmana mógł taki kontrakt podpisać i nie musiał nas ani informować ani pytać o zdanie. Nie mamy sygnału, że tak się stało – powiedział włodarz klubu z Wrocławia w rozmowie z “Radiem Rodzina” cytowany na Twitterze przez Pawła Potępę, dziennikarza zajmującego się “Wojskowymi”.

Czytaj więcej: Polski bramkarz chwalony przez trenera. Właśnie wywalczył miejsce w składzie