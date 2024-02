IMAGO / ZUMA Wire / Matthieu Mirville Na zdjęciu: Radosław Majecki

Radosław Majecki w ostatnim meczu z Lens rozegrał całe spotkanie

Był to jego pierwszy mecz w Ligue 1 od dwóch lat

Po spotkaniu bardzo pozytywnie oceniło go trener AS Monaco

Dobre recenzje

W weekendowym spotkaniu w ramach hitu francuskiej Ligue 1 ekipa RC Lens podejmowała na własnym obiekcie AS Monaco. Spotkanie to emocjonowało kibiców tych rozgrywek, ale dodatkowym smaczkiem był udział w nim dwóch Polaków. Z jednej strony Przemysław Frankowski, a z drugiej Radosław Majecki. Dla tego drugiego był to dopiero drugi mecz w lidze francuskiej, ale mimo to zebrał bardzo dużo pochwał. Ta, na którą należy zwrócić szczególną uwagę, to od trenera Adiego Hüttera.

– Radosław Majecki w ostatnich miesiącach bardzo dobrze wyglądał w treningach. Wierzymy we wszystkich naszych bramkarzy, ale po tym meczu nie ma powodu, aby teraz odstawiać Majeckiego na ławkę rezerwowych. Otrzyma od nas nadal zaufanie – powiedział Austriacki szkoleniowiec po meczu cytowany przez “Footmercato.net”.

24-latek w tym sezonie wystąpił także w trzech meczach Pucharu Francji. Jego umowa z Monaco wygasa w czerwcu 2025 roku.

Czytaj więcej: To będzie hit! Real ma porozumienie z gwiazdą Bayernu