O Matko Boska, co za gol! Bartłomiej Pawłowski! 😮🔝 Czy to będzie bramka kolejki? 😉 @RTS_Widzew_Lodz objął prowadzenie w Białymstoku!



📺 Końcówka meczu Jagiellonia – Widzew do obejrzenia w CANAL+ SPORT i CANAL+ online 👇https://t.co/uHsS7HGKca#JAGWID pic.twitter.com/Gjw5VuCW0E