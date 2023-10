fot. Imago / Kamil Swirydowicz / CYFRASPORT/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagielonia Białystok cały czas kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa

W piątkowy wieczór Żółto-czerwoni pokonali u siebie Zagłębie Lubin (3:0)

Ze spokojem do wygranej swojej drużyny podszedł trener białostoczan

Adrian Siemieniec po meczu Jagiellonia – Zagłębie

Jagiellonia Białystok może pochwalić się już trzema zwycięstwami z rzędu. Żółto-czerwonych do kolejnej wygranej poprowadzili: Mateusz Skrzypczak, Afimico Pululu oraz Bartłomiej Wdowiak. Po kolejnym zwycięstwie radości nie szczędził szkoleniowiec białostoczan.

– Po przerwie na kadrę kontynuujemy dobrą serię. Mamy dobre wyniki i chcemy to podtrzymać. Długo nie pocieszymy się, bo we wtorek już kolejny mecz w Poznaniu – podkreślał Adrian Siemieniec cytowany przez Jagiellonia.pl.

– Zaprezentowaliśmy się z dobrej strony, przy stanie 3:0 mieliśmy dużo sytuacji. Musimy je wykorzystywać, bo piłka nożna pisze różne scenariusze. Są jeszcze pewne elementy do poprawy, choć naprawdę nasza drużyna zasługuje na uznanie za to, co robi i jak pracuje. Chcę, żeby zespół rozwijał się, podobnie jak cały klub, dlatego nie zadowalamy się tym, co mamy – kontynuował trener Żółto-czerwonych.

Jagiellonia aktualnie legitymuje się bilansem 25 punktów na koncie.

