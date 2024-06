Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagielloni Białystok

Jagiellonia sięgnie po gracza rezerw Newcastle

Jagiellonia Białystok bardzo dobrze poradziła sobie w zakończonym już sezonie PKO Ekstraklasy. Mistrzowie Polski okazali się najlepszą drużyną ligi nie tylko pod względem dorobku punktowego, ale i stylu gry. Teraz jednak czeka ich wymagająca gra na trzech frontach, bowiem już wkrótce rozpoczną oni zmagania w eliminacjach Ligi Mistrzów, a zaraz potem rusza liga.

Tak więc przed zespołem Adriana Siemieńca ostatnie tygodnie pracy i ostatnie transfery. Jak do tej pory klub z Podlasia może być zadowolony ze swoich wzmocnień, bowiem do zespołu dołączyli m.in. Maksymilian Stryjek oraz napastnik Lamine Diaby-Fadiga. Niemniej to nie koniec wzmocnień tego lata, na horyzoncie maluje się kolejny bardzo ciekawy transfer.

Według informacji przekazanych przez Piotra Koźmińskiego z “SportoweFakty.wp.pl”, Jagiellonia chce pozyskać wychowanka West Hamu, a obecnie gracza rezerw Newcastle – niejakiego Amadou Diallo. Jest to 21-letni skrzydłowy, który może zagrać na każdej pozycji w ofensywie. W minionym sezonie rozegrał 18 spotkań w Premier League 2, zdobył w nich dwa gole i zanotował tyle samo asyst. Ma też na swoim koncie jeden występ w Premier League. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 400 tysięcy euro.

