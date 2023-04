PressFocus Na zdjęciu: Jacek Magiera - Śląsk Wrocław

Jacek Magiera nie przebierał w słowach na temat Erika Exposito

Szkoleniowiec Śląska Wrocław powiedział o nadwadze najlepszego strzelca wrocławian

Zbyt duża waga piłkarza była bezpośrednim powodem odsunięcia napastnika od składu

“Zawodnicy mają o siebie dbać”

Sytuacja Śląska Wrocław w tabeli PKO Ekstraklasy jest bardzo trudna. Zespół walczy o pozostanie w lidze, choć coraz trudniej znaleźć przesłanki, które pozwalałyby o tym myśleć. Drużyna gra słabo i jeszcze gorzej punktuje. W pięciu ostatnich spotkaniach wrocławianie zainkasowali tylko dwa punkty, a nie grali z ligowymi tuzami.

W ostatnich dniach Ivana Djurdjevica na ławce trenerskiej zastąpił Jacek Magiera. Nowy – stary szkoleniowiec Śląska Wrocław już w pierwszym meczu odsunął od składu gwiazdę zespołu – Erika Exposito. Teraz na kanale “Prawda Futbolu” wyjaśnił powody takiej decyzji.

– Exposito dostał rozpiskę treningów i limit wagi, z jakim ma się stawić w klubie. Nie interesuje mnie to, gdzie on zrobi te treningi. Może w górach, może nad morzem, może gdziekolwiek. Dzisiaj nie chcę go widzieć w szatni. Zawodowcy mają o siebie dbać – powiedział Jacek Magiera.

