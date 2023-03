Pogoń Szczecin oficjalnie poinformowała o przedłużeniu kontraktu z jednym z młodych talentów. Yadegar Rostami podpisał z Portowcami umowę ważną do czerwca 2026 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Pogoń Szczecin

Yadegar Rostami przedłużył umowę z Pogonią

Młodzieżowy reprezentant Iranu zostanie w Szczecinie przynajmniej do czerwca 2026

19-latek czeka na debiut w Ekstraklasie

Talent na dłużej w Szczecinie

Yadegar Rostami to młodzieżowy reprezentant Iranu. 19-latek został zawodnikiem Pogoni Szczecin w styczniu 2022 roku – wszechstronny pomocnik dołączył do Portowców z z KIA Academy. Od dłuższego czasu Irańczyk trenuje z seniorami, odbył z pierwszym zespołem przygotowania do rundy wiosennej i dwukrotnie znalazł się w kadrze meczowej na pojedynki w PKO BP Ekstraklasie, jednak jeszcze nie zadebiutował w krajowej elicie.

❗️Yadegar Rostami podpisał nowy kontrakt z Pogonią Szczecin. Reprezentant Iranu do lat 23 parafował umowę ważną do końca czerwca 2026 roku!



Więcej 👉 https://t.co/zxoEdr9siF



Gratulacje, Yadi! 🔵🔴 pic.twitter.com/kJosqYAHCy — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) March 13, 2023

Rostami w tym sezonie ma za sobą dziesięć spotkań w drugiej drużynie Pogoni, która występuje na poziomie III ligi. W tych rozgrywkach udało mu się zdobyć trzy bramki. 19-letni piłkarz może pochwalić się także dziesięcioma trafieniami w sześciu potyczkach Centralnej Ligi Juniorów, dzięki czemu przewodzi klasyfikacji strzelców.