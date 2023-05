Ile kluby Ekstraklasy zarobiły w tym sezonie? Mamy szacunkowe kwoty

Koniec sezonu to czas podsumowań, także tych finansowych. Zanim poznamy oficjalne kwoty, które Ekstraklasa SA wypłaci klubom za udział w rozgrywkach w zakończonym sezonie, możemy wziąć kalkulatory w ręce i je oszacować. Rzeczywiste przelewy zapewne będą się różniły od naszych szacunków, ale nie będą to duże różnice.

IMAGO/Mikolaj Barbanell Na zdjęciu: Piłkarze Legii

Rzut oka na poprzedni sezon

W rozgrywkach 2021/22 najwięcej zarobił Lech Poznań, który za mistrzostwo Polski zgarnął ponad 28.6 mln zł oraz 760 tys. zł za przegrany finał Pucharu Polski. Drugie miejsce w finansowym rozliczeniu zajął nowy mistrz Polski, Raków Częstochowa, z kwotą 22.6 mln zł. Częstochowianie wygrali wspomniany finał przeciwko Lechowi, za który otrzymali 5 mln zł nagrody z Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na najniższym stopniu podium znalazła się Pogoń Szczecin, która zarobiła 21.5 mln zł. W przypadku tego klubu kwota za udział w Pucharze Polski była bardzo niska, bo Duma Pomorza zakończyła przygodę z pucharem w 1. rundzie. PZPN wycenia ją na symboliczne 15 tys. zł.

W jaki sposób Ekstraklasa SA oblicza, ile należy się każdemu klubowi?

W poprzednim sezonie kwota do wypłaty zatrzymała się na poziomie 240 mln zł, z czego 50 mln zł pochodziło ze sprzedaży sublicencji na transmitowanie jednego meczu w kolejce Telewizji Polskiej. Pozostała część środków wypłacanych klubom to przychody, które spółka Ekstraklasa osiąga na sprzedaży praw medialnych Canal+ Polska oraz inne przychody od sponsorów, pomniejszone o koszty funkcjonowania spółki.

44% to kwota równo dzielona na każdy z 18 zespołów, jest to tak zwana “kwota stała”

33.5% to premia za wynik w danym sezonie, z czego: 18.5% to kwota za miejsce w danym sezonie, 14% jest rozdzielane pomiędzy pucharowiczów, 1% to parachute payments, czyli znana z Premier League poduszka finansowa dla drużyn, które spadają z ligi. Ma ona na celu ograniczenie negatywnych konsekwencji wynikających z braku milionów z praw telewizyjnych w następnym sezonie, które kluby spędzą na zapleczu Ekstraklasy.



20% całości to ranking historyczny, czyli kwota za wyniki w 5 poprzednich sezonach.

Pozostałe 2.5% to pula nagród w programie Pro Junior System. Tutaj należy pamiętać, że jeśli zespół spadnie z ligi, otrzymuje jedynie połowę środków z PJS, a druga część trafia do Fundacji Ekstraklasy.

Zakładając, że kwota do wypłaty klubom w porównaniu do poprzedniego sezonu nie ulegnie zmianie otrzymujemy następujące kwoty:

Raków Częstochowa 27.8 mln zł + 760 tys. zł za Puchar Polski Legia Warszawa 26.8 mln zł + 5 mln zł za Puchar Polski Lech Poznań 23.4 mln zł + jedynie 45 tys. zł za Puchar Polski

Kwoty dotyczące Pro Junior System oraz kara dla Lechii za brak wypełnienia limitu 3 tys. minut młodzieżowców stoją pod znakiem zapytania, ponieważ na ten moment nie mamy oficjalnej decyzji o meczu Piast Gliwice – Lechia Gdańsk. Został on przerwany z powodu nieodpowiedniego zachowania kibiców z Gdańska. Mecz zostanie uznany za walkower dla gliwiczan, co prawdopodobnie spowoduje, że wyniki w tych dwóch kategoriach nie zostaną zaliczone. W konsekwencji Lechia nie wypełni limitu minut, za co będzie musiała zapłacić 500 tys. zł kary, a także nie otrzyma 125 tys. zł za program PJS (dane dotyczące minut młodzieżowców oraz o programie PJS pochodzą z Twittera Bartosza Urbana: https://twitter.com/naszpicy).

Kiedy środki trafiają do klubów?

Kwoty ze sprzedaży praw medialnych są wypłacane w 4 transzach:

w lipcu wypłacana jest połowa kwoty stałej, w październiku druga połowa kwoty stałej, w styczniu rozliczany jest ranking historyczny, do 14 dni po zakończeniu sezonu wypłacane są kwoty za wynik sportowy.

To oznacza, że ponad 150 mln zł już trafiło na konta ekstraklasowych klubów, a do rozliczenia pozostało około 90 mln zł (38%).

W następnych sezonach kluby zarobią więcej

Wraz z końcem sezonu wygasła umowa między Ekstraklasa SA a Canal+ Polska, ale – jak donosi Weszlo.com – strony podpisały już wstępne porozumienie o dalszej współpracy. Na jego mocy mecze najwyższej polskiej ligi piłkarskiej będą dalej transmitowane przez Canal+ Sport, a umowa będzie obowiązywała do końca sezonu 2026/27, czyli przez kolejne 4 lata.

Nieoficjalnie mówi się, że kontrakt będzie progresywny i w kolejnych sezonach do klubów trafi kolejno 270 mln zł, 280 mln zł, 290 mln zł i w ostatnim sezonie aż 300 mln zł. Rzeczywisty kontrakt między stronami będzie wyższy, bo Canal+ pokrywa koszty produkcji sygnału telewizyjnego, które są szacowane na ok. 40 mln zł za sezon. Sprzedaż sublicencji na transmitowanie jednego meczu w kolejce (do tej pory robiło tak wspomniane TVP) może zwiększyć kwotę wypłacaną klubom. Telewizja Polska w ostatnim czasie płaciła 50 mln zł rocznie. Daje to łączną kwotę umowy w wysokości przekraczającej 1.2 mld zł.

Oficjalne dane dotyczące sezonu 2022/23 zostaną przekazane przez Ekstraklasa SA za około 2 tygodnie.