Cudowny gol z rzutu wolnego w meczu Stal – Lech [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Dino Hotic

Piękny gol Hoticia, Ishak wykorzystał błąd obrony

Lech Poznań znakomicie rozpoczął kampanię 2024/25 od wygranej z Górnikiem Zabrze. Następnie przegrał z Widzewem Łódź, ale obecnie ma na swoim koncie aż trzy wygrane w ostatnich czterech meczach. Na szczególną uwagę zasługuje niedawne zwycięstwo z Pogonią Szczecin, gdzie Kolejorz rozegrał fantastyczne zawody. Ekipa z Wielkopolski sięgnęła po zasłużone trzy punkty i została liderem PKO Ekstraklasy.

Mecz ze Stalą Mielec miał być kontynuacją bardzo dobrej formy Lecha Poznań i tak też było na stadionie przy Solskiego 1. Kolejorz od pierwszych minut przejął inicjatywę i próbował stwarzać zagrożenie pod bramką rywala. Gospodarze bardzo długo skutecznie się bronili. Przełamanie przyszło dopiero w 32. minucie, gdy na listę strzelców wpisał Dino Hotić. Pomocnik popisał się znakomitym uderzeniem z rzutu wolnego.

𝐃𝐖𝐀 𝐂𝐈𝐎𝐒𝐘 𝐋𝐄𝐂𝐇𝐀!🥊💥 Dino Hotić dał Kolejorzowi prowadzenie pięknym strzałem z rzutu wolnego 🎯, a pięć minut później Mikael Ishak dołożył drugiego gola!💪



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/LrK3rlrlEG pic.twitter.com/ztZmdiObj1 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 30, 2024

W 37. minucie wynik spotkania podwyższył Mikael Ishak, który z kolei wykorzystał prezent od defensywy Stali Mielec. Lech w pierwszej odsłonie piątkowego pojedynku był zdecydowanie lepszy i pewnie zmierzał po kolejną wygraną w sezonie. Kolejorz z taką formą z pewnością będzie jednym z głównych kandydatów do zdobycia tytułu mistrza Polski, choć to dopiero początek kampanii. Wszystko wskazuje na to, że po 7. kolejce nadal będzie liderem rozgrywek.

Zobacz również: Podolski znowu zaskakuje! Nowa umowa z Górnikiem