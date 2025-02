Górnik coraz bliżej prywatyzacji, Podolski ma jednego konkurenta. Co dalej?

Proces prywatyzacji Górnika Zabrze nabiera tempa. Jak informuje serwis "Roosevelta81.pl", Urząd Miasta Zabrze potwierdził, że do piątku wpłynęły dwie oferty od podmiotów zainteresowanych przejęciem większościowego pakietu akcji klubu. Lukas Podolski ma jednego konkurenta.

Górnik Zabrze – dwie oferty przejęcia klubu

Proces sprzedaży większościowego pakietu akcji Górnika Zabrze wszedł w kluczową fazę. Jak poinformował Urząd Miasta Zabrze, o czym donosi “Roosevelta81.pl” do piątku, do godziny 12:00, wpłynęły dwie oferty od podmiotów gotowych przejąć kontrolę nad klubem. Kandydatami są LP Holding GmbH – fundusz reprezentowany przez Lukasa Podolskiego – oraz Konsorcjum Zarys i Tabapol, czyli lokalne firmy z branży farmaceutycznej.

O ofercie złożonej przez Lukasa Podolskiego na łamach Goal.pl już niedzielę informował też Piotr Koźmiński. Wszystko wskazuje na to, że legenda Górnika chce całkowicie wziąć sprawy w swoje ręce.

Obecnie trwa analiza formalna złożonych dokumentów. Jeśli spełnią one wymagania proceduralne, oba podmioty uzyskają dostęp do ksiąg finansowych Górnika. Kolejnym krokiem będą negocjacje dotyczące warunków przejęcia 80% akcji, które obecnie należą do miasta. Samorząd planuje sprzedać cały swój pakiet, ale zamierza zachować tzw. „złotą akcję”, która zapewni mu kontrolę nad kluczowymi aspektami funkcjonowania klubu, takimi jak nazwa, herb, barwy oraz miejsce rozgrywania meczów domowych.

Miasto Zabrze dąży do sfinalizowania prywatyzacji Górnika do końca sezonu 2024/25. Ostateczna decyzja, kto obejmie stery w klubie, zapadnie po zakończeniu etapu weryfikacji i negocjacji. Dla kibiców to kluczowy moment, który może zadecydować o przyszłości jednego z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce.