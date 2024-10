Gorąco w Legii. Co dalej z Feio i Zielińskim? Mamy nowe wieści z Łazienkowskiej

PA Images /Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Nerwowy poniedziałek w LTC

Coraz więcej kandydatur zza granicy

To będzie sądna środa?

Co dalej z Feio?

Choć Goncalo Feio w poprzednim sezonie uratował dla Legii puchary, a w tym wprowadził zespół do fazy grupowej Ligi Konferencji UEFA, to nie najlepsze wyniki w Ekstraklasie zaprowadziły go “na skraj” zwolnienia. Portugalczyk ciągle szuka odpowiedniego stylu gry, ale ani tenże styl, ani rezultaty na krajowym podwórku na razie nie przekonują.



Poniedziałek zdaniem wielu miał być sądnym dniem, a nawet ostatnim dniem Goncalo Feio w roli trenera Legii. Zespół wraz ze szkoleniowcem przebywał w LTC. Piłkarze, którzy nie zagrali z Jagiellonią trenowali na boisku, a inni oddawali się regeneracji. Część oczywiście udała się na zgrupowania kadr narodowych.



Jacek Zieliński, o czym informował Tomasz Włodarczyk z meczyki.pl miał mieć spotkanie z trenerem. Z jednej strony cykliczne, ale z drugiej… No właśnie. Wielu spodziewało się, że właśnie w trakcie rozmowy z dyrektorem sportowym może nastąpić pożegnanie z portugalskim trenerem.

Na treningu nadal ten sam trener

Do popołudnia nic takiego jednak nie nastąpiło. Samuel Szczygielski ze wspomnianych meczyków poinformował następnie, że Feio prowadził zajęcia, co niedługo później potwierdziło oficjalne konto Legii na X, wrzucając na swój profil zdjęcia pierwszego trenera w trakcie treningu.

To nadal jednak nie “załatwiało” sprawy, bo zdaniem wielu i tak lada moment Feio mógł zostać wezwany na dywanik i usłyszeć, że to koniec jego misji. W ciągu kolejnych godzin nic takiego jednak nie nastąpiło. Czego więc spodziewać się po najbliższych godzinach? Z informacji Goal.pl wynika, że dziś w trakcie dnia (najprawdopodobniej wieczorem) dojdzie do kolejnych spotkań w kwestii tego co dalej.



Na tym jednak nie koniec, bo również w środę rano sytuacja ma być ostatecznie przeanalizowana i zdiagnozowana. To prawdopodobnie po tym spotkaniu dowiemy się co dalej ze szkoleniowcem. Oczywiście, jak to w takich przypadkach bywa sytuacja jest dynamiczna i może się zmienić (ergo przyspieszyć), ale na wtorkowy poranek tak to właśnie – według naszych informacji – wygląda.

Kandydatur nie brakuje

Jak to w takich sytuacjach bywa, nad Legią zaczynają już krążyć kandydatury różnych szkoleniowców. Od kilku dni na Łazienkowską napływają CV szkoleniowców zza granicy. W takiej sytuacji to jednak normalne, że tych nazwisk pojawia się sporo. Gdy dany trener ma zagrożoną pozycję, to agenci mocno się uaktywniają i próbują zainteresować działaczy swoimi szkoleniowcami. Można przypuszczać, że na Ł3 zgłoszono już kilkanaście, a może nawet jeszcze więcej kandydatur z kilku krajów.



Legia też ma oczy otwarte jeśli chodzi o rynek trenerów. Zresztą, zdnaniem wielu nierozsądne byłoby żegnanie się z Feio nie mając już kogoś na jego miejsce. Klub, co nie jest tajemnicą, analizuje różne opcje. A na koniec jeszcze jedno: z informacji Goal.pl wynika, że analizowana jest kwestia przyszłości sztabu szkoleniowego. Jak słyszymy, pozycja dyrektora sportowego, Jacka Zielińskiego, nie jest zagrożona.