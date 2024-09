Goncalo Feio zasługuje na szansę wyprowadzenia Legii z kryzysu. Ekspert nie ma wątpliwości

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Kamil Kosowski o Goncalo Feio

Legia Warszawa zdołała awansować do fazy ligowej Ligi Konferencji, jednak forma w PKO Ekstraklasie pozostawia wiele do życzenia. Po dziewiątej serii gier Wojskowi plasują się na ósmym miejscu w tabeli z dorobkiem 14 punktów. Stołeczny zespół poniósł dwie porażki z rzędu. Z informacji Piotra Koźmińskiego z serwisu Goal.pl wynika, że nie ma w tym momencie tematu zwolnienia Goncalo Feio.

Część kibiców stołecznego klubu wzywa do zwolnienia trenera. Jednak Kamil Kosowski w swoim artykule wyraża przekonanie, że Legia nie powinna rozstawać się z Feio, podkreślając, że w trudnych momentach właśnie sprawdzają się umiejętności trenerów.

Wskazuje, że sytuacje kryzysowe są doskonałą okazją do weryfikacji umiejętności szkoleniowca. – To idealna weryfikacja. Jak nie idzie, jak jest mały dołek, nie można strzelić gola – to w tym momencie szkoleniowiec musi się wykazać i wyprowadzić zespół z kryzysu. Jeśli to się nie uda, wtedy Legia poszuka nowego trenera – zaznacza 52-krotny reprezentant Polski.

Legioniści w najbliższą sobotę, 28 września, o godz. 20:15 podejmą przy Łazienkowskiej zespół Górnika Zabrze w ramach 10. kolejki PKO Ekstraklasy.