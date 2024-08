PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Goncalo Feio: Jan Ziółkowski regularnie gra, to musi być cel dla pozostałych

Legia Warszawa w czwartkowym meczu II rundy eliminacji Ligi Konferencji rozbiła Caernarfon Town FC (5:0). Wojskowi w dwumeczu pokonali Walijczyków aż (11:0) i pewnie zameldowali się w kolejnej fazie. Następnym rywalem stołecznego zespołu będzie Brondby IF. Duńczycy zdołali zaś wyeliminować KF Llapi z Kosowa.

Kolejne minuty na boisku otrzymał Jan Ziółkowski, który pojawił się w 57. minucie w miejsce Radovana Pankova. 19-latek również ma za sobą w tym sezonie dwa mecze na poziomie PKO Ekstraklasy w wyjściowym składzie. – Miałem rozmowę z Ziółkowskim czy innymi, którzy już zadebiutowali – to pierwszy krok. Nikt nie dostał nic za darmo. Widzieliście, jak pracowali na obozie. Natomiast to są tylko pierwsze kroki. Jan Ziółkowski regularnie gra, to musi być cel dla pozostałych – podkreślił Goncalo Feio po meczu z Walijczykami.

– Jak jesteś młody, to wydaje się, że masz czas. To nieprawda. Czas ucieka. Trzeba pracować, by być regularną częścią drużyny, potem regularnie wchodzić, a potem regularnie zaczynać mecze od pierwszej minuty. Trzeba też docenić wszystkich, którzy tworzą pozytywne środowisko dla tych piłkarzy – dodał.

Legia oraz Jagiellonia Białystok zdobyły komplet punktów na początku ligowych rozgrywek. Legioniści w sobotę podejmą przy Łazienkowskiej Piasta Gliwice, który ma w swoim dorobku oczka.