Gol sezonu Zapolnika! Kapitalna przewrotka napastnika Puszczy [WIDEO]

Kamil Zapolnik zdobył kapitalną bramkę dla Puszczy Niepołomice w meczu z ŁKS-em Łódź. Napastnik trafił do siatki, wykonując fantastyczną przewrotkę.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kamil Zapolnik

Kamil Zapolnik otworzył wynik w meczu ŁKS – Puszcza

Zawodnik gości popisał się kapitalną przewrotką

Gol Zapolnika to absolutny kandydat do trafienia sezonu

Kamil Zapolnik z fantastyczną przewrotką. Absolutny kandydat do gola sezonu

W niedzielę (3 marca) o godzinie 12:30 rozpoczęło się spotkanie ŁKS-u Łódź z Puszczą Niepołomice w ramach 23. kolejki Ekstraklasy. Dla obu drużyn to niezwykle ważny mecz w kontekście utrzymania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Dlatego można było się spodziewać wielkich emocji. Jednak chyba nikt nie oczekiwał, że oglądając ten pojedynek, będzie można zobaczyć tak fantastyczne trafienie.

W 29. minucie Kamil Zapolnik wyprowadził przyjezdnych na prowadzenie. Napastnik Puszczy Niepołomice otrzymał dośrodkowanie w pole karne i doskonale złożył się do uderzenia, pokonując golkipera ŁKS-u strzałem z przewrotki. Bez wątpienia jest to mocny kandydat do gola sezonu.

𝐙𝐀𝐏𝐎𝐎𝐎𝐎𝐋𝐍𝐈𝐈𝐈𝐈𝐊!🔥🔥🔥 𝐖𝐎𝐎𝐎𝐎𝐖! 𝐆𝐎𝐋 𝐒𝐄𝐙𝐎𝐍𝐔!⚽🤯

Fenomenalna bramka napastnika Puszczy Niepołomice!✂️ Musicie to zobaczyć!😨



📺 Transmisja meczu z ŁKS-em w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/RIt8NRwVrr — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 3, 2024

