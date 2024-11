Mikołaj Barbanell / Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Borek i Kamil Glik

Mateusz Borek zdradził, że Glik będzie grał dalej

Kamil Glik podczas październikowego treningu, przed meczem Cracovii z Lechem Poznań, nabawił się poważnej kontuzji kolana, która wykluczyła go z gry na dłuższy czas. Doświadczony stoper będzie musiał przejść proces rehabilitacji, a jego powrót na boisko planowany jest za około sześć miesięcy.

Nowe informacje na temat 103-krotnego reprezentanta Polski przekazał Mateusz Borek. – Będzie grał dalej. On nie chce pokazać, że ma kontuzje. Moim zdaniem on ma teraz większą motywację niż jak był zdrowy. Chce wrócić i na swoich zasadach zakończyć karierę – podkreślił dziennikarz.

Kontrakt 36-letniego Glika obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Do Cracovii trafił w sierpniu 2023 roku z włoskiego Benevento. Dla stopera był to powrót do Polski po 13 latach. Wcześniej grał dla Palermo, Bari, Torino i AS Monaco. W tym sezonie PKO Ekstraklasy zdążył rozegrać dziewięć spotkań.

Pasy pod wodzą Dawida Kroczka rewelacyjnie spisują się w pierwszej rundzie kampanii ligowej i po 15 spotkaniach zajmują czwartą lokatę z dorobkiem 29 punktów.