Co dalej z Nene? Zapadła decyzja odnośnie przyszłości Portugalczyka w Jagiellonii

Nene, 29-letni pomocnik z Portugalii, był jednym z kluczowych piłkarzy Jagiellonii w mistrzowskim sezonie. Strzelał gole, zaliczał asysty, słowem bardzo pomógł w wywalczeniu historycznego tytułu. Ale co dalej? Goal.pl przedstawia najnowsze ustalenia co do jego przyszłości.